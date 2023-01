Drama voor Van Rijthoven: opgave in eerste ronde kwalificatie Australian Open

Van Rijthoven gaf in Melbourne met een blessure op tegen de Zwitser Leandro Riedi in de tweede set bij een achterstand van 6-3 en 3-0. De 25-jarige nummer 111 van de wereld was als achtste geplaatst in de kwalificaties.

Rus, de hoogst geplaatste Nederlandse op de wereldranglijst, verloor in twee sets van de Spaanse Jessica Bouzas Maneiro: 4-6 0-6. Gijs Brouwer en Eva Vedder redden het ook niet. Brouwer verloor met 7-6 (8) 6-4 van de Argentijn Facundo Diaz Acosta. Vedder ging met 6-2 6-3 ten onder tegen de Oekraïense Katarina Zavatska.

Van de Zandschulp en Griekspoor

Nederlands kampioene Suzan Lamens, die evenals Brouwer en Vedder debuteerde in de kwalificaties in Melbourne, maakt ook al geen kans meer op het hoofdtoernooi. De 23-jarige tennisster verloor met 6-2 6-2 van de Russische Anastasia Tichonova.

Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zijn op basis van hun posities op de wereldranglijst rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi van de eerste grand slam van dit jaar.

’Lucky loser’ Haase na tenniszege op Bonzi door in Adelaide

Robin Haase heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het tennistoernooi in het Australische Adelaide. De Haagse prof werkte in de partij tegen de Fransman Benjamin Bonzi een wedstrijdpunt weg om vervolgens in drie sets te winnen: 3-6 7-6 (8) 7-6 (3).

De 35-jarige Haase, afgedaald naar plek 257 op de wereldranglijst, had zich eigenlijk niet geplaatst voor het hoofdtoernooi in Adelaide, Hij verloor maandag nog in de kwalificaties van de Argentijn Tomás Martín Etcheverry (2-6 4-6). Als zogeheten ’lucky loser’ mocht hij toch door en won hij in de eerste ronde van Bonzi, die afgelopen zondag nog de finale van het ATP-toernooi in het Indiase Pune verloor van de Nederlander Tallon Griekspoor.

Haase treft de als vierde geplaatste Spanjaard Roberto Bautista Agut in de volgende ronde.