Hockeybond vindt in Klein Nagelvoort nieuwe voorzitter

12:01 uur De Nederlandse hockeybond heeft in Erik Klein Nagelvoort een nieuwe voorzitter gevonden. Klein Nagelvoort is de opvolger van Erik Cornelissen, die ruim acht jaar voorzitter was.

Klein Nagelvoort is al jaren actief in de hockeywereld. Van 2011 tot 2016 was hij voorzitter van MHC de Reigers in Hoofddorp. De nieuwe voorzitter van de bond vervulde ook diverse functies in de arbitrage. Zo floot hij wedstrijden op internationale toernooien en in de hoofdklasse en was hij onder meer lid van de landelijke commissie bondsarbitrage.

Klein Nagelvoort is momenteel eigenaar van een marketingbureau dat gericht is op data.

Cornelissen werd in 2014 voorzitter en volgde toen Jan Albers op. Hij is door leden van de KNHB benoemd tot erelid.

Paralympiër Plat voor zesde keer wereldkampioen triatlon

10:46 uur Paralympiër Jetze Plat heeft bij de WK triatlon in Abu Dhabi zijn zesde wereldtitel gewonnen. Plat hield de Oostenrijker Florian Brungraber, die vorig jaar in Japan ook al paralympisch zilver won achter Plat, meer dan twee minuten achter zich. Geert Schipper eindigde op de derde plaats.

Plat werd al vijf keer eerder wereldkampioen in de H2-categorie. De geboren Amsterdammer veroverde op de Paralympische Spelen van Tokio drie gouden medailles in vier dagen tijd: op de triatlon, de tijdrit en de wegwedstrijd. Plat werd eind vorig jaar op het Sportgala voor de derde keer uitgeroepen tot Paralympisch Sporter van het Jaar. In 2017 en 2019 ontving hij de Jaap Eden-award ook al.

NBA-koploper Boston Celtics herstelt zich van zeldzame nederlaag

07:38 uur De basketballers van Boston Celtics hebben zich in de NBA snel hersteld van hun nederlaag tegen Chicago Bulls. De Celtics versloegen Dallas Mavericks met 125-112. De ploeg uit Boston zag maandag in Chicago een reeks van negen gewonnen wedstrijden eindigen, maar herpakte zich tegen de Mavericks.

Boston Celtics boekte voor eigen publiek de veertiende zege van het seizoen. Daar staan vier nederlagen tegenover. Jayson Tatum blonk bij de thuisclub uit met 37 punten en 13 rebounds. Bij Dallas Mavericks gooide topscorer Luka Doncic 42 punten bij elkaar, maar de Sloveen kon de achtste nederlaag niet voorkomen.

Milwaukee Bucks, na Boston Celtics de best presterende ploeg dit seizoen, moest het ook afleggen tegen Chicago Bulls. Het werd 118-113 voor de Bulls, die maandag met 121-107 hadden gewonnen van de Celtics. Ondanks de twee knappe zeges staat de club uit Chicago na een wisselvallige start van het seizoen onderin de middenmoot. DeMar DeRozan tekende tegen de Bucks voor 36 punten. Dat aantal haalde Giannis Antetokounmpo ook bij de verliezende ploeg.