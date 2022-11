NK wielrennen op de weg voor het eerst sinds 2013 in Limburg

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

KNVB stelt resterende programma Eredivisie vast

16.28 uur: De KNVB heeft het competitieprogramma voor het restant van het Eredivisieseizoen bekendgemaakt. De voetbalbond publiceerde nu pas de speeldata, aangezien het nu duidelijk is welke clubs na de winterstop actief zijn in Europa. Bij het conceptprogramma uit juni waren de data voor de wedstrijden uit speelrondes 21 tot en met 32 nog niet ingevuld.

Ajax, Feyenoord en PSV spelen na de winterstop in de Europa League, AZ gaat door in de Conference League. De competitiewedstrijden zijn zo ingepland dat deze clubs „gefaciliteerd worden om maximaal te presteren in Europa, maar ook goed voorbereid weer Eredivisiewedstrijden kunnen spelen”, meldde de bond.

Opvallende wedstrijden zijn Feyenoord - Ajax op 22 januari (14.30 uur), Feyenoord - PSV op 5 februari (14.30 uur), Ajax - Feyenoord op 19 maart (14.30 uur) en PSV - Ajax op 23 april (14.30 uur).

Veel wedstrijden vinden na de winterstop plaats op een zondag. In de meeste speelrondes zijn er vijf wedstrijden op zondag gepland en drie op zaterdag.

Italiaanse tennissers naar laatste vier bij Daviscup Finals

16.27 uur: De Italiaanse tennissers hebben zich bij de laatste vier geschaard op de Daviscup Finals in Málaga. De Italianen wonnen, zonder de geblesseerde Matteo Berrettini, de ontmoeting met de Verenigde Staten met 2-1.

Simone Bolelli en Fabio Fognini haalden in het dubbelspel het beslissende punt binnen door de Amerikanen Tommy Paul en Jack Sock te verslaan. Het werd 6-4 6-4.

De Italiaan Lorenzo Sonego zorgde in het zuiden van Spanje voor een verrassing door Frances Tiafoe met 6-3 7-6 (7) te verslaan. Taylor Fritz, de kopman van de Amerikanen, maakte vervolgens gelijk door Lorenzo Musetti met dezelfde setstanden te verslaan: 7-6 (8) 6-3.

Het is de eerste keer op de Final 8 van de Daviscup Finals dat het dubbelspel de beslissing moet brengen. Eerder won Australië met 2-0 van Oranje en Kroatië met 2-0 van gastland Spanje.

Italië neemt het in de halve eindstrijd op tegen de winnaar van de ontmoeting tussen Duitsland en Canada. Het landentoernooi duurt tot en met zondag.

NK wielrennen op de weg voor het eerst sinds 2013 in Limburg

15.59 uur: De NK wielrennen op de weg worden volgend jaar in Limburg gehouden. De nationale titels worden van 23 tot en met 25 juni verdeeld in de gemeente Sittard-Geleen.

De afgelopen jaren werden de NK gehouden op de VAM-berg in Drenthe. „Maar we begrijpen ook dat na veel jaren elders zowel de wielrenners als de wielervolgers de titelstrijd graag weer verreden zien worden in het decor van de Limburgse heuvels. We kijken alvast uit naar boeiende en spannende kampioenschappen en bedanken Sittard-Geleen voor hun gastvrijheid”, aldus Henk van Beusekom namens de KNWU.

De profrenners rijden eerst door het zuiden van Limburg, waarna de finale in Sittard wordt verreden. In het parcours zijn diverse beklimmingen opgenomen.

Het is voor het eerst in tien jaar dat Limburg gastheer is. In 2013 werden de NK in Kerkrade gehouden.

Griekspoor twijfelt nog over deelname in Ahoy en overweegt gravel

15.15 uur: Tallon Griekspoor twijfelt of hij in februari gaat deelnemen aan het ABN AMRO Open in Rotterdam. De nummer 2 van Nederland overweegt in dezelfde periode naar Zuid-Amerika af te reizen voor een reeks graveltoernooien.

„Op dit moment is het 50-50. Het is nog niet helemaal duidelijk wat ik in februari ga doen. De Daviscup-loting op zondag kan de doorslag geven”, aldus Griekspoor, momenteel de nummer 96 van de wereld, over de afweging tussen het spelen van een aantal indoortoernooien in Europa of minder sterk bezette toernooien in Zuid-Amerika. Hij heeft waarschijnlijk een wildcard nodig om te kunnen meedoen in Ahoy.

Eerder deze week maakte het ABN AMRO Open bekend dat Botic van de Zandschulp en Tim van Rijthoven van de partij zijn op de vijftigste editie van het grootste tennistoernooi van Nederland. Van de Zandschulp wordt waarschijnlijk rechtstreeks toegelaten, Van Rijthoven ontving van toernooidirecteur Richard Krajicek een wildcard.

De 26-jarige Griekspoor slaagde er dinsdag op de Daviscup Finals in Málaga niet in zijn enkelspelwedstrijd tegen Australië te winnen. Hij verloor in drie sets van Jordan Thompson. Omdat ook Van de Zandschulp verloor, van Alex de Minaur, werd Oranje in de kwartfinales uitgeschakeld.

Begin februari komt Nederland uit in de Qualifiers van de Daviscup. Dan kan plaatsing voor de Daviscup Finals van 2023 worden afgedwongen. Het ABN AMRO Open wordt van 13 tot en met 19 februari gespeeld.

KNVB maakt 8 miljoen winst en ziet ledenaantal na corona groeien

14.48 uur: De KNVB heeft over afgelopen seizoen bijna 8 miljoen euro winst gemaakt. De Nederlandse voetbalbond hield in de begroting voor het boekjaar 2021-2022 rekening met een verlies van bijna 5 miljoen euro, maar kwam 7,9 miljoen euro in de plus uit. Een jaar eerder (2020-2021) maakte de KNVB 4,3 miljoen euro winst.

Vooral de commerciële opbrengsten en de inkomsten uit kaartverkoop vielen in het afgelopen boekjaar aanzienlijk hoger uit dan verwacht. Een jaar eerder kreeg de KNVB amper geld binnen uit de verkoop van toegangskaarten voor interlands van de nationale ploeg, omdat de meeste wedstrijden vanwege de coronacrisis zonder publiek gespeeld moesten worden. Vanwege de onzekerheid rond corona, had de bond de begroting voor 2021-2022 voorzichtig ingestoken.

Voor het eerst sinds het seizoen 2015-2016 nam het ledenaantal van de KNVB toe, zo staat in het jaarverslag. Die groei zit vooral bij de vrouwen en de jongste jeugd. Een jaar geleden had de bond bijna 1,16 miljoen leden, nu zijn dat er bijna 1,2 miljoen. De voetbalbond zag het ledenaantal de afgelopen jaren afnemen, mede vanwege de coronacrisis. Een jaar geleden meldde de KNVB dat het aantal met bijna 2 procent was geslonken. Nu is het ledenbestand van de bond weer op het niveau van voor corona. De KNVB is met afstand de grootste sportbond van Nederland.

Afgelopen seizoen konden net als in het profvoetbal ook de amateurcompetities weer uitgespeeld worden. Dat was een jaar eerder niet mogelijk vanwege de coronamaatregelen.

Ondanks de positieve cijfers zijn er wel zorgen in het Nederlandse voetbal, vooral over de gevolgen van de hoge energiekosten. De Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) meldde onlangs dat zo’n duizend clubs dreigen om te vallen als ze niet snel extra financiële steun krijgen. Minister Conny Helder (Sport) zei deze week een noodfonds van 6 miljoen euro beschikbaar te stellen voor sportclubs met „acute liquiditeitsproblemen.” De BAV vindt dat veel te weinig en noemde dit bedrag „een minachting voor de sportclubs.”

Hockeybond vindt in Klein Nagelvoort nieuwe voorzitter

12:01 uur De Nederlandse hockeybond heeft in Erik Klein Nagelvoort een nieuwe voorzitter gevonden. Klein Nagelvoort is de opvolger van Erik Cornelissen, die ruim acht jaar voorzitter was.

Klein Nagelvoort is al jaren actief in de hockeywereld. Van 2011 tot 2016 was hij voorzitter van MHC de Reigers in Hoofddorp. De nieuwe voorzitter van de bond vervulde ook diverse functies in de arbitrage. Zo floot hij wedstrijden op internationale toernooien en in de hoofdklasse en was hij onder meer lid van de landelijke commissie bondsarbitrage.

Klein Nagelvoort is momenteel eigenaar van een marketingbureau dat gericht is op data.

Cornelissen werd in 2014 voorzitter en volgde toen Jan Albers op. Hij is door leden van de KNHB benoemd tot erelid.

Paralympiër Plat voor zesde keer wereldkampioen triatlon

10:46 uur Paralympiër Jetze Plat heeft bij de WK triatlon in Abu Dhabi zijn zesde wereldtitel gewonnen. Plat hield de Oostenrijker Florian Brungraber, die vorig jaar in Japan ook al paralympisch zilver won achter Plat, meer dan twee minuten achter zich. Geert Schipper eindigde op de derde plaats.

Plat werd al vijf keer eerder wereldkampioen in de H2-categorie. De geboren Amsterdammer veroverde op de Paralympische Spelen van Tokio drie gouden medailles in vier dagen tijd: op de triatlon, de tijdrit en de wegwedstrijd. Plat werd eind vorig jaar op het Sportgala voor de derde keer uitgeroepen tot Paralympisch Sporter van het Jaar. In 2017 en 2019 ontving hij de Jaap Eden-award ook al.

NBA-koploper Boston Celtics herstelt zich van zeldzame nederlaag

07:38 uur De basketballers van Boston Celtics hebben zich in de NBA snel hersteld van hun nederlaag tegen Chicago Bulls. De Celtics versloegen Dallas Mavericks met 125-112. De ploeg uit Boston zag maandag in Chicago een reeks van negen gewonnen wedstrijden eindigen, maar herpakte zich tegen de Mavericks.

Boston Celtics boekte voor eigen publiek de veertiende zege van het seizoen. Daar staan vier nederlagen tegenover. Jayson Tatum blonk bij de thuisclub uit met 37 punten en 13 rebounds. Bij Dallas Mavericks gooide topscorer Luka Doncic 42 punten bij elkaar, maar de Sloveen kon de achtste nederlaag niet voorkomen.

Milwaukee Bucks, na Boston Celtics de best presterende ploeg dit seizoen, moest het ook afleggen tegen Chicago Bulls. Het werd 118-113 voor de Bulls, die maandag met 121-107 hadden gewonnen van de Celtics. Ondanks de twee knappe zeges staat de club uit Chicago na een wisselvallige start van het seizoen onderin de middenmoot. DeMar DeRozan tekende tegen de Bucks voor 36 punten. Dat aantal haalde Giannis Antetokounmpo ook bij de verliezende ploeg.