Koele kikker Dusan Tadic ontploft: ’Dat moet je bij Serviërs nooit doen’

Dusan Tadic (l.) probeert Denzel Dumfries op niet mis te verstane wijze uit de tent te lokken. De Ajacied en PSV’er zijn na afloop witheet. Ⓒ Foto ANP/HH

EINDHOVEN - Dusan Tadic lijkt de titelstrijd in de Eredivisie het laatste restje spanning te hebben ontnomen. De aanvoerder van Ajax was in de kwalitatief armoedige en verhitte topper bij PSV – in een tijdsbestek van drie seconden – koelbloedig én witheet. Met zijn benutte strafschop bezorgde de koele penaltykikker het elftal van Erik ten Hag in blessuretijd een ’gouden’ gelijkspel (1-1), waarna de emotionele Serviër in hem naar boven kwam en hij ongegeneerd losging op Denzel Dumfries.