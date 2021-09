Prachtige winst voor Tallon Griekspoor bij debuut US Open

Griekspoor leek op baan 9 van het Billie Jean King National Tennis Center nog niet helemaal bij de les in de eerste set, maar was vervolgens meer dan gelijkwaardig aan de 31-jarige Duitser, die ooit al eens op plek 29 van de wereldranglijst bivakkeerde. Het publiek rondom deze achterafbaan kon tijdens grote delen van de wedstrijd niet zien dat de Nederlander nog nooit in de tophonderd heeft gestaan.

Behalve dan misschien aan het einde van de derde set. Griekspoor had lange tijd uitstekend en zuinig gespeeld, tot hij bij een 5-4 achterstand moest serveren. In die game kwam bij 30-30 kwam een dubbele fout wel erg slecht uit, waarna hij op setpoint voor Struff de bal bij een forehand op zijn frame raakte en ver buiten de lijnen sloeg. Weg was de set voor Griekspoor en hij sloeg uit woede en teleurstelling een bal hard weg. Dat kwam hem op een officiële waarschuwing van de umpire te staan.

Maar na dat vervelende moment herstelde Griekspoor zich uitstekend. Hij serveerde weer prima, kwam tot 4-4 en brak toen vol overtuiging voor de eerste keer de service Struff, waarna hij de vierde set met een sterke opslaggame naar zich toe wist te trekken.

Linkervoet geen belemmering

In de vijfde en beslissende serie liet Griekspoor zich na drie games (bij 2-1 voor Struff) even behandelen aan zijn linkervoet, maar dat leek niet om een ernstig probleem te gaan. Hij won zijn daaropvolgende servicegames met overtuiging.

De zevende game van de vijfde set was bloedstollend. Griekspoor miste een makkelijke volley maar kreeg dankzij twee dubbele fouten van zijn opponent ook twee breakpoints, die hij niet wist te benutten. Uiteindelijk trok Struff deze game naar zich toe met een ace, gevolgd door een luidde kreet: 4-3. Maar Griekspoor reageerde met uitstekende servicegames en zo hopte de score van 4-4, naar 5-5. Op dat moment wist de Nederlander de beslissende break te plaatsen waarna een sublieme servicegame na 3 uur en 38 minuten leidde tot zijn eerste grandslamoverwinning.

Dit allemaal nadat Griekspoor wekenlang in onzekerheid verkeerde over zijn visum en een week geleden nog dacht niet naar Amerika te kunnen afreizen. Nu staat hij binnenkort in het grootste tennisstadion ter wereld (hoogstwaarschijnlijk) tegenover Novak Djokovic en heeft hij al zo’n honderdduizend euro aan prijzengeld te pakken.

