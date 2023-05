Het knaagt bij AZ-coach Pascal Jansen: ’Er had meer ingezeten’

Wat voor de verloren thuiswedstrijd tegen PSV gold, gaat wat Pascal Jansen betreft op voor het hele seizoen. Een jaargang waarin AZ als vierde eindigde en strandde in de halve finale van de Conference League. Oftewel: „De gedachte bekruipt mij dat er meer had ingezeten.”

Het waren woorden die de vijftigjarige coach ook tien minuten eerder in de kleedkamer had uitgesproken, waarin staf en spelers zich hadden verzameld. „Je gaat relativeren en dan ga je op zoek naar de ’dingen’ die je hebt laat liggen en waar je volgend seizoen in moet verbeteren, zowel als individu of als team”, vertelde de AZ-coach na de 2-1 thuisnederlaag.

Sleutelwedstrijd

Morgen komen Jansen en zijn spelers nog een laatste keer bij elkaar, dan breekt na een slopend seizoen een welverdiende vakantie aan. Vakantie of niet, de komende tijd zal Jansen naar eigen zeggen gaan gebruiken ’om goed te kijken waar het aan heeft gelegen’. „Sommige momenten moeten we uit ons spel bannen. Zodat we er als team beter van worden.”

Bekijk ook: PSV stelt voorronde Champions League veilig in Alkmaar

Tot de uitwedstrijd bij Feyenoord op 18 februari streed zijn ploeg nog mee om de titel. Maar na de 2-1 nederlaag raakte de klad er enigszins in en zakte AZ door vier nederlagen en twee gelijke spelen op de ranglijst. Jansen: „Het was een mooi moment om elkaar te treffen, maar wij waren niet top in De Kuip.”

Typerend

Jansen stelt dat de topper tegen de latere kampioen ook al een blauwdruk was geweest voor het gehele seizoen. „We kwamen weliswaar gelukkig op voorsprong, maar we hadden die wedstrijd gelijk móéten spelen. Toch kregen we vlak voor tijd een waanzinnige goal tegen. Dat zijn dingen die echt uit ons spel moeten, we moeten nog constanter te zijn.”

Zondagmiddag speelde zijn ploeg vrij aardig, maar de punten gingen in de tas mee naar Eindhoven. „We waren denk ik overall beter dan PSV. We creëerden meer kansen, maar kregen het niet voor elkaar om door te bijten.” Een optelsommetje van alle wedstrijden? „Natuurlijk, maar vandaag stond er iets op het spel. We wisten wat er gebeurde in Enschede, de tussenstand kwam diverse keren voorbij.”

Dodelijke Xavi

Waar zijn spelers niet doorbeten, was PSV met de geniale Xavi Simons dodelijk effectief. „We wisten dat we volle bak voor de winst moesten gaan, wat vooraf sowieso ons uitgangspunt was. Ongeacht hoe de wedstrijd zou verlopen. Dan is het sneu dat de enige twee schoten tussen de palen resulteren in twee doelpunten zijn. Wij hebben drie à vier écht serieuze kansen gehad. Die hadden gewoon afgedrukt moeten worden.”