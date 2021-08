Sport Kort: Botic van de Zandschulp treft Spanjaard op US Open

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Botic van de Zandschulp treft Spanjaard op US Open

08.41 uur: Botic van de Zandschulp moet het in de eerste ronde van de US Open opnemen tegen de Spanjaard Carlos Taberner. De Nederlandse tennisser plaatste zich via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi.

Hij komt maandag in actie op baan 15. Het is de derde partij op de baan.

De Spaanse tegenstander van Van de Zandschulp staat 105e op de wereldranglijst. De 25-jarige Van de Zandschulp staat dertien plekken lager. De twee speelden op het hoogste niveau nooit eerder tegen elkaar.

Tallon Griekspoor en Arantxa Rus zijn rechtstreeks toegelaten tot het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Griekspoor treft in de eerste ronde de Duitser Jan-Lennard Struff, Rus neemt het op tegen Belinda Bencic uit Zwitserland.

Matwé Middelkoop pakt in Winston-Salem tiende dubbeltitel

07.22 uur: Matwé Middelkoop heeft voor de tiende keer in zijn loopbaan een ATP-toernooi in het dubbelspel gewonnen. In Winston-Salem (Verenigde Staten) was de Nederlander Samen met zijn partner Marcelo Arévalo uit El Salvador in de eindstrijd met 6-7 (5) 7-5 10-6 te sterk voor de Kroaat Ivan Dodig en de Amerikaan Austin Krajicek.

De 37-jarige Middelkoop, de nummer 34 van de wereld, won in februari 2020 voor het laatst een dubbeltitel op de ATP Tour. Dat gebeurde toen in Cordoba. Samen met Arévalo pakte Middelkoop, die volgende week in actie komt op de US Open, nog niet eerder een titel.