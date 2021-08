Sport Kort: Nieuwkomer Union koploper in België

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Elina Svitolina verovert titel in Chicago

23:51 uur De 26-jarige Oekraïense tennisster Elina Svitolina heeft het WTA-toernooi van Chicago op haar naam geschreven. De nummer 6 van de wereld was in de finale in twee sets te sterk voor de 31-jarige Française Alizé Cornet: 7-5 6-4. Het duel duurde 2 uur en 2 minuten.

Svitolina stond voor de negentiende keer in de finale van een WTA-toernooi, in totaal won ze er daarvan zestien. Het was voor de Oekraïense dit jaar haar eerste finale. Ze veroverde eerder deze zomer brons op de Olympische Spelen in Tokio.

Ook voor Cornet was het haar eerste finale dit seizoen. De nummer 68 van de wereld greep in haar veertiende WTA-finale naast haar zevende titel.

Nieuwkomer Union dankzij hattrick Vanzeir koploper in België

22:42 uur De terugkeer van Union Sint-Gillis na 48 jaar in de hoogste Belgische voetbalcompetitie verloopt tot dusver opvallend goed. De ploeg uit een voorstadje van Brussel nam door een riante zege van 4-0 op Standard Luik zelfs de koppositie in met 12 punten uit 6 wedstrijden. Dante Vanzeir maakte een hattrick.

De Deen Casper Nielsen opende in de eerste helft de score voor Union. Vanzeir maakte voor rust de 2-0 en nam in de tweede helft ook de 3-0 en 4-0 voor zijn rekening voor de thuisploeg, waar oud-Feyenoorder Bart Nieuwkoop in de basis stond.

Club Brugge kan zondag de koppositie weer overnemen als het wint van Gent.

Pol Espargaro verrast met pole op Silverstone in MotoGP

21:30 uur De Spaanse motorcoureur Pol Espargaro heeft polepostion bemachtigd in de Grote Prijs van Groot-Brittannië. De MotoGP-rijder uit het fabrieksteam van Honda was in de kwalificatierace op Silverstone de snelste (1.58,889). De twaalfde race van het seizoen is zondag.

Espargaro speelt in de wereldtitelstrijd nauwelijks een rol van betekenis. Hij staat 15e in de stand. De Fransman Fabio Quartararo van Yamaha, die het kampioenschap leidt, noteerde de derde tijd in de kwalificatie. De Italiaan Francesco Bagnaia van Ducati, nummer 2 in de WK-stand, klokte de tweede tijd.

De Spanjaard Jorge Martin start zondag in de race vanaf de tweede startrij op plek 4. De coureur van Ducati reed aan het einde van de kwalificatierace de snelste ronde van allemaal, maar zijn tijd werd geschrapt omdat hij een bocht had afgesneden.

Tennisster Kontaveit behaalt in Cleveland tweede eindzege

21:36 uur Tennisster Anett Kontaveit heeft op hardcourt het toernooi van het Amerikaanse Cleveland (Ohio) gewonnen. In de finale versloeg de 25-jarige Estse in twee sets de Roemeense Irina Begu, 7-6 (5) 6-4. De partij duurde 1 uur en 55 minuten.

Kontaveit pakte daarmee haar tweede titel op het hoogste (WTA) niveau, na de eindzege in 2017 in ’s-Hertogenbosch. Verder verloor ze nog zeven finales. Voor de 31-jarige Begu was het de achtste finale, daarin was ze goed voor vier titels. In 2012 won ze in Tasjkent, in 2015 in Seoel, in 2016 in Florianopolis en in 2017 in het eigen Boekarest.

TOP Oss verslaat FC Dordrecht en klimt naar tweede plek

18:36 uur In de Keuken Kampioen Divisie heeft TOP Oss met ruime cijfers gewonnen van FC Dordrecht. Het duel in Brabant eindigde in 3-0. Voor de thuisclub kwamen Richonell Margaret, Justin Mathieu en Kay Tejan tot scoren.

TOP Oss kwam op 9 punten, goed voor de tweede plek op de ranglijst. Jong AZ, waarvan de Brabantse ploeg afgelopen maandag verloor (1-0), leidt met de volle buit van 12 punten. FC Dordrecht staat met 5 punten in de middenmoot.

Afghaanse paralympiërs na evacuatie toch in Tokio

17.43 uur: De twee Afghaanse deelnemers die zich hadden gekwalificeerd voor de Paralympics in Tokio nemen toch deel aan het evenement. Ze zijn uit hun land geëvacueerd na de machtsovername door de Taliban en zaterdag aangekomen in de Japanse hoofdstad. Hun deelname werd bevestigd door het Internationaal Paralympisch Comité.

Het gaat om Zakia Khudadadi (taekwondo) en Hossain Rasouli (atletiek). Vorige week werden ze vanuit Afghanistan geëvacueerd naar Parijs. Daar werden ze in veiligheid gebracht, al zag het er aanvankelijk niet naar uit dat ze toch nog naar Japan zouden kunnen afreizen.

De 23-jarige Khudadadi wordt de eerste Afghaanse vrouw ooit op de Paralympische Spelen.

Evenepoel wint Brussels Cycling Classic

16.14 uur: Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) heeft de 101e Brussels Cycling Classic gewonnen. De Belg, die solo arriveerde, finishte voor zijn landgenoten Aimé de Gendt en Tosh Van der Sande. Voor Evenepoel was het zijn tweede zege in enkele dagen. Donderdag triomfeerde hij in de Druivenkoers.

Op 20 kilometer van de finish reed een groot deel van een uit zeven renners bestaande kopgroep de verkeerde kant op. Evenepoel en De Gendt, renners uit de streek, kende het parcours beter en zagen op tijd welke richting ze wel op moesten. Evenepoel reed vervolgens nog weg bij De Gendt.

Danny van Poppel werd achtste.

PSV start met thuiswedstrijd in groepsfase Europa League

14.27 uur: PSV start op 16 september met een thuiswedstrijd tegen het Spaanse Real Sociedad in de groepsfase van de Europa League. Dat blijkt uit het speelschema dat de Europese voetbalbond UEFA bekend heeft gemaakt.

Feyenoord speelt het eerste duel in de Conference League in Israël tegen Maccabi Haifa. Ook AZ en Vitesse beginnen met een uitwedstrijd. De Alkmaarders treffen het Deense Randers. Vitesse begint in Slovenië tegen NS Mura.

Peter Sagan maakt rentree in Benelux Tour

11.19 uur: De Slowaakse wielrenner Peter Sagan maakt zijn opwachting in de Benelux Tour, die maandag van start gaat. Dat heeft zijn team Bora-hansgrohe via Twitter laten weten.

Sagan moest in juli vanwege een knieblessure afstappen in de Tour de France. Hij werd geopereerd aan de knie en kon niet meedoen aan de Olympische Spelen in Tokio.

Sagan is bezig aan zijn laatste jaar bij Bora-hansgrohe. Hij maakt de overstap naar de Franse ploeg Team TotalEnergies.

Sagan zit in de Benelux Tour in een ploeg met onder anderen de Nederlander Wilco Kelderman.

Coronavaccinatie verplicht voor tennisfans bij US Open

09.56 uur: Tennisfans die de US Open willen bezoeken, krijgen alleen toegang als ze kunnen aantonen dat ze zijn ingeënt tegen het coronavirus. Dat heeft de stad New York beslist. Het laatste grandslamtoernooi van het jaar begint maandag.

„Gezien de ontwikkeling van de deltavariant is het voor ons belangrijk de gezondheid en veiligheid van onze toeschouwers te waarborgen. Na overleg met de burgemeester van New York zullen alle US Open-tickethouders van 12 jaar en ouder moeten bewijzen dat ze zijn gevaccineerd”, aldus de Amerikaanse tennisfederatie USTA.

Elke tickethouder moet kunnen aantonen dat hij ten minste één dosis van het coronavaccin heeft gekregen. Bij de US Open mogen de stadions dit jaar weer volledig bezet zijn. Vorig jaar was er vanwege corona geen publiek aanwezig.

Botic van de Zandschulp treft Spanjaard op US Open

08.41 uur: Botic van de Zandschulp moet het in de eerste ronde van de US Open opnemen tegen de Spanjaard Carlos Taberner. De Nederlandse tennisser plaatste zich via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi.

Hij komt maandag in actie op baan 15. Het is de derde partij op de baan.

De Spaanse tegenstander van Van de Zandschulp staat 105e op de wereldranglijst. De 25-jarige Van de Zandschulp staat dertien plekken lager. De twee speelden op het hoogste niveau nooit eerder tegen elkaar.

Tallon Griekspoor en Arantxa Rus zijn rechtstreeks toegelaten tot het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Griekspoor treft in de eerste ronde de Duitser Jan-Lennard Struff, Rus neemt het op tegen Belinda Bencic uit Zwitserland.

Matwé Middelkoop pakt in Winston-Salem tiende dubbeltitel

07.22 uur: Matwé Middelkoop heeft voor de tiende keer in zijn loopbaan een ATP-toernooi in het dubbelspel gewonnen. In Winston-Salem (Verenigde Staten) was de Nederlander Samen met zijn partner Marcelo Arévalo uit El Salvador in de eindstrijd met 6-7 (5) 7-5 10-6 te sterk voor de Kroaat Ivan Dodig en de Amerikaan Austin Krajicek.

De 37-jarige Middelkoop, de nummer 34 van de wereld, won in februari 2020 voor het laatst een dubbeltitel op de ATP Tour. Dat gebeurde toen in Cordoba. Samen met Arévalo pakte Middelkoop, die volgende week in actie komt op de US Open, nog niet eerder een titel.