Sport Kort: PSV begint Europa Leagie met thuisduel

PSV start met thuiswedstrijd in groepsfase Europa League

14.27 uur: PSV start op 16 september met een thuiswedstrijd tegen het Spaanse Real Sociedad in de groepsfase van de Europa League. Dat blijkt uit het speelschema dat de Europese voetbalbond UEFA bekend heeft gemaakt.

Feyenoord speelt het eerste duel in de Conference League in Israël tegen Maccabi Haifa. Ook AZ en Vitesse beginnen met een uitwedstrijd. De Alkmaarders treffen het Deense Randers. Vitesse begint in Slovenië tegen NS Mura.

Peter Sagan maakt rentree in Benelux Tour

11.19 uur: De Slowaakse wielrenner Peter Sagan maakt zijn opwachting in de Benelux Tour, die maandag van start gaat. Dat heeft zijn team Bora-hansgrohe via Twitter laten weten.

Sagan moest in juli vanwege een knieblessure afstappen in de Tour de France. Hij werd geopereerd aan de knie en kon niet meedoen aan de Olympische Spelen in Tokio.

Sagan is bezig aan zijn laatste jaar bij Bora-hansgrohe. Hij maakt de overstap naar de Franse ploeg Team TotalEnergies.

Sagan zit in de Benelux Tour in een ploeg met onder anderen de Nederlander Wilco Kelderman.

Coronavaccinatie verplicht voor tennisfans bij US Open

09.56 uur: Tennisfans die de US Open willen bezoeken, krijgen alleen toegang als ze kunnen aantonen dat ze zijn ingeënt tegen het coronavirus. Dat heeft de stad New York beslist. Het laatste grandslamtoernooi van het jaar begint maandag.

„Gezien de ontwikkeling van de deltavariant is het voor ons belangrijk de gezondheid en veiligheid van onze toeschouwers te waarborgen. Na overleg met de burgemeester van New York zullen alle US Open-tickethouders van 12 jaar en ouder moeten bewijzen dat ze zijn gevaccineerd”, aldus de Amerikaanse tennisfederatie USTA.

Elke tickethouder moet kunnen aantonen dat hij ten minste één dosis van het coronavaccin heeft gekregen. Bij de US Open mogen de stadions dit jaar weer volledig bezet zijn. Vorig jaar was er vanwege corona geen publiek aanwezig.

Botic van de Zandschulp treft Spanjaard op US Open

08.41 uur: Botic van de Zandschulp moet het in de eerste ronde van de US Open opnemen tegen de Spanjaard Carlos Taberner. De Nederlandse tennisser plaatste zich via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi.

Hij komt maandag in actie op baan 15. Het is de derde partij op de baan.

De Spaanse tegenstander van Van de Zandschulp staat 105e op de wereldranglijst. De 25-jarige Van de Zandschulp staat dertien plekken lager. De twee speelden op het hoogste niveau nooit eerder tegen elkaar.

Tallon Griekspoor en Arantxa Rus zijn rechtstreeks toegelaten tot het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Griekspoor treft in de eerste ronde de Duitser Jan-Lennard Struff, Rus neemt het op tegen Belinda Bencic uit Zwitserland.

Matwé Middelkoop pakt in Winston-Salem tiende dubbeltitel

07.22 uur: Matwé Middelkoop heeft voor de tiende keer in zijn loopbaan een ATP-toernooi in het dubbelspel gewonnen. In Winston-Salem (Verenigde Staten) was de Nederlander Samen met zijn partner Marcelo Arévalo uit El Salvador in de eindstrijd met 6-7 (5) 7-5 10-6 te sterk voor de Kroaat Ivan Dodig en de Amerikaan Austin Krajicek.

De 37-jarige Middelkoop, de nummer 34 van de wereld, won in februari 2020 voor het laatst een dubbeltitel op de ATP Tour. Dat gebeurde toen in Cordoba. Samen met Arévalo pakte Middelkoop, die volgende week in actie komt op de US Open, nog niet eerder een titel.