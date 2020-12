Sport in 2020 | Superscout Piet de Visser (86) van wereldreiziger naar strikte isolatie

Premium Darts

Markante darters op het WK: van groen geverfde Wright tot onze eigen Aubergenius

In het Alexandra Palace in Londen komen deze dagen de beste darters ter wereld samen voor de mondiale titelstrijd. Veel deelnemers zijn niet alleen steengoed, maar hebben ook een bijzonder markante uitstraling. We pikken er een aantal bijzondere spelers uit. Van Snakebite tot de The African Warrior ...