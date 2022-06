Red Bull-baas Helmut Marko: ‘Max Verstappen heeft het laten zien’

Marko voegt eraan toe dat Verstappen nog kan verbeteren, in de huidige auto, wat zijn snelheid over één ronde betreft in de kwalificatie. Desalniettemin gaat de Limburger triomfantelijk aan de leiding in de strijd om het wereldkampioenschap. De Red Bull leek ook tijdens de race in Baku weer de snelste auto.

,,We zijn blij, het is jammer voor Ferrari”, stelt Marko. ,,Toen er sprake was van een virtual safety car kozen we ervoor om het tegenovergestelde te doen van Ferrari. Ik denk dat we Leclerc ook hadden verslagen als hij niet was uitgevallen. Dan was Max bij hem gekomen op verser rubber en Leclerc kreeg voor z’n uitvalbeurt al wat problemen met z’n banden.”