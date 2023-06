Nyck de Vries juicht niet te vroeg na uitspraken Helmut Marko

Zoals bekend werd de druk op De Vries opgevoerd vanuit de Red Bull-top, na moeizame momenten in Baku en Miami. De grote baas, Helmut Marko, gaf na de Grand Prix van Monaco aan dat hij tevreden was over de verrichtingen van De Vries op het stratencircuit.

De Vries beseft echter dat hij zich ook op een ‘normaal’ circuit zoals in Barcelona in positieve zin moet laten zien. ,,Ik hoorde vandaag van een journalist pas dat Helmut iets over mij had gezegd, want zoals ik al zei lees ik bewust niets”, aldus De Vries in de paddock van het Circuit de Catalunya. ,,Ik kijk nu vooral vooruit en hoop hier weer op een clean weekeinde.”

Vraagtekens

In Barcelona is de chicane in de laatste sector verwijderd, waardoor een rondje een stuk sneller zal worden. De Vries vraagt zich wel af of het er inderdaad voor zorgt dat er meer inhaalacties gaan plaatsvinden richting de eerste bocht.

,,Die aanpassing brengt wat vraagtekens met zich mee. De linker voorband zal het heel zwaar te verduren krijgen nu, maar dat is voor iedereen hetzelfde. Ik hoop dat we weer wat goede stappen in de richting kunnen zetten na de komst van wat updates in Monaco, maar gezien het circuit daar konden we nog nauwelijks conclusies trekken, dus hier zullen we meer leren.”