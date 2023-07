Jurriën Timber maakt officieus debuut voor Arsenal in Washington

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Timber maakt officieus debuut voor Arsenal in Washington

08:12 uur Oranje-international Jurriën Timber heeft zijn officieuze debuut voor Arsenal gemaakt. In het oefenduel met de MLS All-Stars in Washington viel de van Ajax overgekomen verdediger in de 64e minuut in. De ploeg van trainer Mikel Arteta won met 5-0 van het combinatie-elftal van voetballers uit de Amerikaanse competitie.

Toen Timber (22) inviel, stond het al 3-0. Gabriel Jesus, Leandro Trossard en Jorginho hadden de eerste doelpunten gemaakt. Gabriel Martinelli en aankoop Kai Havertz scoorden nog nadat Timber en ook middenvelder Declan Rice hun officieuze debuut hadden gemaakt. Arsenal betaalde naar verluidt meer dan 120 miljoen euro voor Rice aan West Ham, een recordbedrag voor een Engelse voetballer. Ajax kreeg minimaal 40 miljoen voor Timber.

Bij de MLS All-Stars speelde onder anderen voormalig Premier League-speler Christian Benteke mee.

Celine van Duijn op 3 meterplank niet verder op WK

07:23 uur Celine van Duijn heeft geen rol van betekenis kunnen spelen op de 3 meterplank op de WK in Japan. De 30-jarige Nederlandse kreeg voor haar uitvoering een score van 214,60, wat haar niet meer opleverde dan de 41e plek op een totaal van 52 deelnemers. De eerste achttien gingen door naar de halve finale.

Van Duijn haalde samen met Inge Jansen op het onderdeel 3 meterplank synchroon wel de finale in het Japanse Fukuoka. Daarin werd het Nederlandse duo tiende.

Van Duijn deed op de Olympische Spelen in Tokio mee op de 10 metertoren, maar ze kan op dat onderdeel niet meer uitkomen na een schouderblessure. Ze wil zowel individueel als samen met Jansen naar de Spelen van 2024 in Parijs.