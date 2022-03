Herstelde Ricciardo hoeft eerste race niet te missen

Ricciardo ontbrak tijdens de drie testdagen in Bahrein na een positieve test en ging toen direct in quarantaine. Zijn team McLaren laat weten dat hij inmiddels de nodige negatieve tests heeft kunnen overleggen en donderdag kan terugkeren in de paddock in Bahrein. Vrijdag staan daar de eerste twee vrije trainingen op het programma.

Nyck de Vries, als reservecoureur van Mercedes ook aanwezig in Bahrein deze week, was een van de gegadigden om Ricciardo te vervangen, mocht de oud-coureur van Red Bull en Renault niet in staat zijn om te racen. Zover komt het normaal gesproken dus niet.