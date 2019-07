Coach Zweden voelt zich ’vooral leeg’

„Mijn gevoel? Ik ben niet boos, verdrietig of teleurgesteld - natuurlijk niet blij. Alleen leeg. Dat is hoe ik me nu voel”, zei hij na afloop. „Voetbal gaat erom effectief te zijn. Je krijgt niet zoveel kansen in een halve finale tegen een tegenstander als deze. Voetbal gaat niet om geluk of pech. Het gaat om handigheid. Als je niet scoort ben je niet handig genoeg. Het lukte ons niet de kansen om te zetten in een doelpunt. De spelers hebben het geprobeerd maar het mocht niet baten.”

Bij zijn speelsters overheerste vooral bitterheid na de met 1-0 verloren wedstrijd over 120 minuten. „Als we waren weggespeeld en ze hadden kans op kans gehad was het makkelijker te accepteren geweest. Ik ben zo verdrietig, boos en emotioneel omdat wij in de finale hadden moeten staan. We hadden er niet uit mogen gaan tegen Nederland dat niet beter was dan wij”, aldus keepster Hedvig Lindahl.