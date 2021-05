Chaos in Ronde van Limburg: koploper Brent van Moer neemt verkeerde afslag

Wielrennen

Oscar Riesebeek laat zich aftroeven door Victor Campenaerts in de Giro

Oscar Riesebeek is er net niet in geslaagd een etappe in de Giro d’Italia te winnen. De Nederlander werd in een sprint met twee geklopt door de Belg Victor Campenaerts. Het is daarmee de derde ritzege voor Team Qhubeka ASSOS.