’Fout kan weleens vervelend uitpakken voor handbalsters’

Emmanuel Mayonnade baalt flink van het verlies tegen Slovenië. „Het is duidelijk dat het een stuk beter moet", beseft de bondscoach van de Nederlandse handbalvrouwen.

AMSTERDAM - De 32-26 nederlaag tegen Slovenië is als een dreun aangekomen bij de Nederlandse handbalsters. Juist tegen de Oost-Europese concurrent waren de punten broodnodig, omdat met een zege direct een stap naar de hoofdfase van dit wereldkampioenschap in Japan zou zijn gezet. Het enige ’voordeel’ van het verlies is dat Oranje precies weet waar het aan toe is en dat de vierde wedstrijd tegen Servië cruciaal wordt.