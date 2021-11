Virgil van Dijk en Lieke Martens treden in voetsporen van Edgar Davids

Ruim 21 jaar geleden, tijdens het EK van 2000, was Davids te bewonderen op het reusachtige gebouw in Rotterdam. Martens kan zich dat nog goed herinneren. „Als klein meisje van zeven jaar had ik destijds niet durven dromen daar ooit zelf op te staan. Dat maakt me erg trots en laat mooi zien welke rol het vrouwenvoetbal vandaag de dag inneemt.”

De uiting is gemaakt op initiatief van de KNVB. De bond wil daarmee haar dank uitspreken richting Nike voor de 25-jarige samenwerking.