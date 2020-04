Jan Lammers: ’Verrast door omgeslagen sentiment bij Nederlandse racefan’

Jan Lammers Ⓒ Richard Sijmons

Deze sportweek had volledig in het teken moeten staan van de Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort. Als uithangbord en sportief directeur peinst Telesport-columnist Jan Lammers niet over één grote klaagzang wat betreft het gemis van de terugkeer van de koningsklasse. Een topsportmentaliteit helpt in deze barre tijden, volgens de oud-coureur.