’De meeste mensen proeven nog steeds de kots in hun keel’

Erik Bouwman Ⓒ ANP/HH

HEERENVEEN - Schaatscoach Erik Bouwman (47) is bijna weer thuis, in Groningen welteverstaan. Hoewel hij eerder dit jaar werd ontslagen als bondscoach van Duitsland, voelt hij zich onbeschadigd en gaat hij met opgeheven hoofd verder. Nog even de boel verhuizen van Hamburg naar Nederland en nu al meebouwen aan de toekomst van Team IKO, waaraan hij als adviseur is verbonden. „We willen olympisch goud.”