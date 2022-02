Gevierde Wout Weghorst maakt eerste Burnley-goal: ’Maar nog lange weg te gaan’

„Een geweldige dag”, zegt de aanvaller, die na 21 minuten de score opende, op de clubwebsite. „Het was een mooie aanval over de rechterkant, Connor (Roberts, red.) zette uitstekend voor en ik maakte het af. Op het moment dat ik die bal raakte, wist ik gewoon dat-ie erin ging.”

Weghorst gaf even later ook nog zelf een assist bij de 2-0 van Josh Brownhill. „Josh vertelde me een paar dagen geleden dat hij al twee jaar niet had gescoord, dus het was leuk dat we ons vandaag allebei onze eerste Premier League-goal hebben gemaakt.”

Toch wil Weghorst nog geen polonaise lopen. Burnley - dat nog wel een paar inhaalduels tegoed heeft - staat immers nog altijd onder de streep. „We gaan op de juiste manier de wedstrijden in. Dat moeten we blijven doen, want er is nog een lange weg te gaan. Het is maar één overwinning met drie punten, en we zullen absoluut veel meer nodig hebben, maar het is een goede stap.”

’Hij maakte het verschil’

De Britse media zijn - net zoals na zijn debuut tegen Manchester United - weer zeer te spreken over de Oranje-international. „Hij maakte het verschil, waardoor de ommekeer voor Burnley kan zijn ingezet”, zo klinkt het bij de BBC.

Bij Sky Sports ontving Weghorst een 8, terwijl landgenoten Erik Pieters (Burnley) en Joël Veltman (Brighton) respectievelijk een 7 en een 5 kregen. The Daily Mail schrijft: „Deze vertoning van Burnley biedt hoop. Met zijn optreden gaf Weghorst de indruk dat hij van grote waarde kan zijn voor de club.”