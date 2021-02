Osaka treft ’finaledebutant’ Brady in eindstrijd Australian Open

De 23-jarige Osaka, nummer 3 van de wereld, kwam geen moment in de problemen en speelde nagenoeg foutloos en met veel druk. Ze had 1 uur en 15 minuten nodig om Williams te verslaan.

Osaka benutte 100 procent van haar breakpoints, Williams slechts 29 procent. Over de hele partij wist Williams maar vier punten op de opslag van de Japanse, die wel acht dubbele fouten sloeg, te pakken.

Margaret Court

Williams hoopte in Melbourne de Australische Margaret Court, goed voor 24 grandslamtitels, eindelijk te evenaren. Vier jaar geleden won de Amerikaanse routinier in Australië voor het laatst een grand slam. Sindsdien verloor ze vier finales, waaronder in 2018 op de US Open tegen Osaka.

Osaka is drievoudig winnares van een grandslamtoernooi en staat in Australië voor het eerst op de baan sinds haar overwinning vorig jaar op de US Open. Ze kampte daarna met hamstringklachten. Ze strandde vorig jaar in Melbourne al in de derde ronde.

Tranen

Williams verliet na haar nederlaag de persconferentie in tranen. „Ik had 5-0 kunnen voorstaan, maar ik maakte zoveel fouten dat...”, zo was Williams bezig met het beantwoorden van een vraag. Ze maakte haar antwoord niet af en werd emotioneel. Toen Williams vervolgens werd gevraagd of ze wist waarom haar foutenlast zo hoog was, gaf ze kort antwoord. „Ik weet het niet, het is voorbij.”

Bij het verlaten van de baan legde Williams bij het zwaaien naar het publiek een hand op haar hart. Alsof ze vaarwel zegde. „Ik weet het niet. Als ik op een dag afscheid neem, zal ik het aan niemand vertellen”, zei Williams daarover.

Jennifer Brady Ⓒ Reuters

De tegenstandster van Osaka in de finale is de Amerikaanse Jennifer Brady, de nummer 24 van de wereld. De 25-jarige Brady was de Tsjechische Karolina Muchova (24) in drie sets de baas: 6-4 3-6 6-4. Na bijna twee uur benutte Brady pas haar vijfde wedstrijdpunt, die haar haar eerste grandslamfinale in haar carrière opleverde.

Brady reikte vorig jaar al tot de halve finales van de US Open. Daarvoor was ze nooit voorbij de vierde ronde gekomen op de grandslamtoernooien. Tijdens haar laatste twee deelnames in Melbourne verloor ze al in de eerste ronde.

Publiek

Tijdens de laatste dagen van de Australian Open zijn per sessie 7477 fans welkom in de Rod Laver Arena. Dat is bijna de helft van de totale capaciteit van het centercourt. De organisatie meldt dat het dragen van een mondkapje verplicht is op plekken waar het houden van voldoende afstand niet mogelijk is.

De afgelopen vijf dagen was publiek niet welkom op Melbourne Park na een lockdown in de staat Victoria.