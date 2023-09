Feyenoord-trainer Arne Slot heeft geweldige verrassing voor Quilindschy Hartman: ’Leidde tot gejuich’

De loting

„Je hoopt op een loting die Champions League-waardig is en dat is in ruime mate gelukt met de tegenstanders die we hebben geloot”, aldus Slot over de koppeling aan Atletico Madrid, Lazio Roma en Celtic. „Traditierijke clubs, met geweldige stadions en heel fanatieke supportersscharen. De mogelijkheden? Tegen Lazio waren we vorig jaar in de Europa League een keer kansloos en de andere keer minimaal gelijkwaardig, maar toen spaarden zij volgens mij één of twee basisspelers en ik verwacht niet dat ze dat ook op dit niveau gaan doen. Atletico is een club die altijd moet opboksen tegen het grote geld van Barcelona en Real Madrid en dat eens in de zoveel jaar succesvol doet, maar ook altijd bij is in de Champions League. Het is een ongelooflijke kracht van Diego Simeone en zijn elftallen, dat ze er totaal niet tegen kunnen wanneer het eens niet lukt.”

Hartman in Oranje

Slot kon vrijdagochtend het geluk van het gezicht van Quilindschy Hartman aflezen, toen hij hem mocht vertellen over zijn eerste oproep voor het Nederlands elftal. „Daar zat wel een leuke opbouw in”, vertelt Slot. „Ik had natuurlijk zelf van de bondscoach (Ronald Koeman, red.) begrepen dat Quilindschy was opgeroepen. Hij vroeg me dat nieuws naar hem toe zo lang mogelijk te rekken, vanwege de bekendmaking van de selectie om 12 uur. Marino Pusic deed de bespreking een uur daarvoor, waarna ik kon vertellen over de jongens die bij ons vertrekken, maar ook kon zeggen dat we Leo Sauer en Gjjvai Zechiël nog twee transfers hadden gedaan op de laatste dag van de window, omdat zij definitief bij de eerste selectie zitten. Zij zijn competitief aan de jongens die we hebben. Dat is een heel mooie opmaat voor een kans in het eerste elftal, tot uitgroeien tot basisspeler en misschien zelfs om Oranje te halen. Waarna ik kon zeggen dat Quilindschy is uitgenodigd voor Oranje, met Mats Wieffer en Lutsharel Geertruida. Dat leidde tot luid gejuich en toen ik hem aankeek, zag ik wel dat hij dacht: hmm, dit is toch wel héél mooi.”

Javairo Dilrosun

Waar Patrik Walemark (SC Heerenveen) en Ramon Hendriks (Vitesse) zijn verhuurd en Neraysho Kasanwirjo (Rapid Wien) voor een verhuurperiode staat, daar verwacht Feyenoord vandaag nog óf later (de Griekse markt sluit bijvoorbeeld pas op 11 september) afscheid te nemen van Javairo Dilrosun. De buitenspeler mag vertrekken, nu de landskampioen met Ondrej Lingr en Luka Ivanusec nog meer opties in zijn voorhoede voorhanden heeft.

Quilindschy Hartman in actie Ⓒ ANP/HH

„Wij hopen dat ze dit jaar een heel goede indruk maken, zodat zij bij terugkomst competitief kunnen zijn aan de jongens die er zijn of het kunnen overnemen”, zegt Slot over de huurlingen. „Ik denjk dat we hiermee heel goede dingen doen. We verhuurden wel eens armoede, omdat we dan nog wat op de loonkosten konden besparen om dat geld elders in te steken, maar dit is verhuur uit luxe.”

Lingr en Ivanusec

Gaan de Tsjech en de Kroaat hun opwachting al maken in de Galgenwaard? Voor Lingr liggen de kaarten momenteel anders dan voor Ivanusec, bij wie Slot opteert voor een basisplaats, maar er nog niet volledig uit is. „Kwalitatief zouden zij zeker kunnen starten, maar Lingr heeft bijvoorbeeld nog niet volledig kunnen meetrainen, ook vandaag niet”, zegt Slot. „Hij zit in de eindfase van een blessure. Maar Ivanusec is een speler die al midden in het seizoen zat en een speler die international is van een land waar wij onlangs niet van konden winnen. Dat geeft wel aan dat hij meer klaar is om te starten dan Lingr. Of dat kan bij mij, direct in de basis staan? Dat hebben we onlangs ook met Bart Nieuwkoop gedaan. Maar dat is ook afhankelijk van de situatie en de noodzaak.”

Van Sas (19) extra keeper

Met de transfervrij van Manchester City overgekomen doelman Mikki van Sas (19), die toevallig uit de jeugd van tegenstander FC Utrecht komt, is het keepersgilde van Feyenoord in aantallen en kwaliteit weer op orde, ziet Slot. „Het is financieel nog niet voor ons weggelegd om drie of vier gelijkwaardige keepers te hebben”, zegt Slot, die met de blessure van Justin Bijlow, nu beschikt over Timon Wellenreuther, Kostas Lamprou en Van Sas. „Van Sas halen we met de achterliggende gedachte, als je naar zijn leeftijd kijkt, dat hij ook weer iemand is die de komende één of twee jaar, hopelijk korter, kan toegroeien naar de rol van tweede keeper en in een ideale wereld, zelfs kan uitgroeien tot eerste keeper. Voor een gedeelte is dat dus een beleidsmatige keuze en voor een gedeelte denk ik dat hij ons nu ook al kan helpen.”

Mikki van Sas Ⓒ ANP/HH

FC Utrecht

De tegenstander van komende zondag heeft net als na de winterstop een nieuwe trainer, op het moment dat Feyenoord op bezoek komt. Toen verving Michael Silberbauer de ontslagen Henk Fraser. Nu i Silberbauer zelf ontslagen en zit Rob Penders op de Utrechtse bank. „Alsof de duvel ermee speelt”, zegt Slot. „Dat vind ik wel lastiger, ja. Omdat je nooit zeker weet of hij doorgaat op dezelfde lijn. Nu is het wel zo, dat wanneer een ploeg drie keer niet wint, dat de zittende trainer ook andere keuzes had kunnen maken. Vorig jaar speelde Utrecht ook anders onder Silberbauer dan onder Fraser. Een nadeeltkje is dat je wat in het ongewisse zit, maar we hopen dat we onze spelers goed genoeg geinstrueerd hebben om zich aan te passen aan wat ze in de wedstrijd tegenkomen.”