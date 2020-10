Geen Scheldeprijs, maar wél feest voor Fabio Jakobsen

Jakobsen was woensdag namelijk vier jaar samen met zijn vriendin Delore. „Bedankt om er altijd voor me te zijn, zekere in deze uitzonderlijk moeilijke periode”, schreef de Nederlandse wielrenner op Instagram.

De renner van Deceuninck-Quick-Step maakte ook van de gelegenheid gebruik om een update te geven over zijn toestand. „Mijn laatste operatie is goed verlopen. Nu is het vooral zaak van het getransplanteerde bot goed te laten genezen. Mijn heup en mond voelen nog erg pijnlijk aan, maar ik zet elke dag stappen vooruit. Bedankt voor alle berichten!”

Op 5 augustus werd Jakobsen tijdens de eerste etappe van de Tour de Pologne in een massasprint klemgereden door collega en landgenoot Dylan Groenewegen van Jumbo-Visma. Hij viel en liep flinke fysieke schade op.

De crash van Jakobsen deed veel stof opwaaien. Teambaas Patrick Lefevere was furieus en dreigde zelfs met een rechtszaak tegen Groenewegen.