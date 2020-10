NK Afstanden: Femke Kok wint 500 meter; Thomas Krol pakt 1500 meter

Na haar ritwinst in de eerste 500 meter in 37,88 klokte ze ook op de tweede 500 meter (in opnieuw 37,88) de snelste tijd. Ze was de enige die in twee ritten onder de 38,00 reed. Jutta Leerdam werd onttroond als titelhouder en moest genoegen nemen met zilver, het brons ging verrassend naar Marrit Fledderus. Jorien ter Mors belandde met een vierde plaats net naast het podium.

„Supermooi, ik ben er echt superblij mee”, jubelde de 20-jarige winnares van Team Reggeborgh bij de NOS. „Ik was aan de start toch wel behoorlijk zenuwachtig. Vanwege de hoge verwachtingen, maar ook vanwege al het coronagedoe rondom onze ploeg (waarin Michelle de Jong positief getest werd, red.). Daar ben je dan toch wel mee bezig. Je bent voortdurend aan het controleren of je ziek wordt. En dan ben je ook weer nerveus voor de uitslag van de test. We hebben tien dagen in quarantaine gezeten en dus geen ijs gehad. Toen we weer mochten trainen was daar niet direct het goede gevoel dat er daarvoor wel was. Gelukkig ging het vandaag heel goed.”

Jutta Leerdam. Ⓒ Timsimaging

Schouten zegeviert op 3000 meter

Op de 3.000 meter greep Irene Schouten het goud. Zij finishte in 4.01,93 en dat was de snelste tijd voor de verrassende Reina Anema (4.04,28) en tweevoudig kampioene Antoinette de Jong: 4.04,53.

Olympisch kampioene Carlijn Achtereekte belandde met een tijd van 4.06,71 op de vierde plaats, zevenvoudig kampioene Ireen Wüst reed de vijfde tijd: 4.06,82. De onttroonde titelhoudster Esmee Visser stelde danig teleur. De Europees kampioene op deze afstand kwam niet verder dan de elfde plaats: 4.09,55.

Voor Schouten was het haar eerste Nederlandse titel op de 3000 meter. De tweevoudig wereldkampioene op de massastart deed op deze afstand voor de elfde keer mee aan de NK. Vorig seizoen eindigde ze als tweede.

Mannen

Bij de mannen heeft Thomas Krol zijn Nederlandse titel op de 1.500 meter geprolongeerd. De man van Jumbo-Visma bleef in 1.44,30 ploeggenoot Patrick Roest (1.45,00) en de verrassende nummer 3 Wesley Dijs (in een persoonlijk record van 1.45,30) voor. Viervoudig kampioen Sven Kramer, vrijdag tweede op de 5000 meter, belandde met een tijd van 1.47,45 op de zesde plek.

Thomas Krol rijdt naar winst op de 1.500 meter. Ⓒ BSR Agency

„Ik ben superblij dat ik mijn titel kan prolongeren”, aldus Krol bij de NOS. „Het is natuurlijk geen normaal seizoen en ik had deze afstand nog helemaal niet gereden. Ik heb gekozen om vooral 1000 meters te rijden en dat je dan geen 1.500 meters in de benen hebt geeft je geen lekker gevoel. Maar ik heb in de race tegen Patrick het verschil in het begin van de race gemaakt. Ik ben niet ontevreden met de tijd.”

Drievoudig kampioen Kjeld Nuis meldde zich af voor de 1500 meter. De olympisch en wereldkampioen op deze afstand wil zich sparen voor de 1000 meter op zondag. Ook tweevoudig kampioen Koen Verweij trok zich terug, hij is ook nog niet topfit. Verweij is op de weg terug nadat bij hem in augustus een hernia werd geconstateerd. „Ik heb als schaatser zes weken lang vrijwel stil gezeten”, liet de 30-jarige Noord-Hollander weten.

’Druk als manager’

„Ik ben wel heel druk geweest met het samenstellen van mijn nieuwe ploeg. Dat was een zware opdracht, vooral ook door de coronacrisis. Ik was veel als manager bezig. Er is wel een last van mijn schouders gevallen nu we rond zijn met sponsor Worldstream en ook een proflicentie van de KNSB hebben gekregen. Daardoor kan ik me weer op het schaatsen richten. Fysiek ben ik hersteld, dus ik ben alweer in training.”