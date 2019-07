ECV bezorgd: gaat Ajax met tweede garnituur Eredivisie in?

„Praktisch is het dan bijna onmogelijk voor Ajax of andere Nederlandse club in de Champions League om altijd met het sterkste team te spelen. Naast alle huidige nationale en internationale verplichtingen van clubs en spelers komen er dan namelijk nog eens acht Europese groepswedstrijden bij. Dat valt nauwelijks te organiseren en is fysiek onverantwoord.”

Het is een van de redenen voor Manders geweest om de KNVB-brandbrief naar de UEFA te ondertekenen om af te zien van de nieuw voorgestelde Europese voetbalpiramide. „Voor de uitstraling en status van de Eredivisie zou dat bijzonder zorgelijk zijn, maar ook financieel lever je waarde in. Sponsors kunnen zich afkeren en televisierechten minder opleveren. Het holt de nationale competities uit, onder andere de Eredivisie en het grote geld gaat naar de grote 32 clubs van Europa.”

Koste wat het kost moeten de nationale bonden en de nationale leagues zich verzetten tegen de nieuwe voorstellen vanaf 2024. „Omdat de Champions League tevens een bijna gesloten competitie wordt, kan het zomaar zijn dat de Nederlands kampioen zich niet eens kan kwalificeren. Een Eredivisie zonder prijs aan het einde van de rit, dat zou een dramatische ontwikkeling zijn. We moeten met onze clubs juist toegang houden tot het hoogste niveau en liefst ook direct tot de poulefase van de Champions League. Het is de doodsteek voor je nationale competitie als er geen prijs in het vooruitzicht wordt gesteld. Ook qua spanning.”

Eredivisie-directeur Mattijs Manders

Volgens Manders dreigt zijn competitie, de Eredivisie, het kind van de rekening te worden hoewel hij zich juist niet als slachtoffer wil presenteren. „Wij moeten juist ook zelf aan de slag om groter te groeien als Eredivisie, ambitieus zijn, ons merk internationaal meer en beter in de markt zetten en onze positie als zesde competitie van Europa overal opeisen. Veel grote Europese topspelers hebben in de Eredivisie gespeeld. Dat mogen we gerust gebruiken om groter te groeien.”

"De Klassieker mooier dan duel met Real Madrid"

Overigens is Manders niet bang dat Ajax op termijn uit de Eredivisie stapt om aansluiting te houden bij de groten van Europa. „Deelname aan nationale competities moet de voorwaarde vormen voor kwalificatie voor Europese competities. Edwin van der Sar zit weliswaar in het bestuur van de ECA – verzamelde Europese topclubs – maar Ajax onderkent als geen ander het belang van de Eredivisie. Ook naar zijn achterban. Over het algemeen vindt een supporter Ajax-Feyenoord toch mooier dan Ajax-Real Madrid. Het is wel begrijpelijk dat hij internationaal vooraan wil staan met Ajax om niet achter nieuwe ontwikkelingen aan te lopen. De Eredivisie heeft de Nederlandse topclubs nodig. Andersom geldt hetzelfde: Ajax, PSV en Feyenoord kunnen ook niet zonder de Eredivisie, maar dan wel met hun sterkste teams en niet met het tweede garnituur.”