De Jong: ’Ik werd er een beetje stil van’

„Ik ben er een beetje stil van”, zei de voormalig smaakmaker van Ajax en motor van Oranje in het bomvolle Auditori 1899, waar vlak voor zijn komst op een levensgroot scherm zijn allerbeste acties werden vertoond.

Koeman en Cruijff

Waarbij nadrukkelijk de link werd gelegd met Ronald Koeman én Johan Cruijff. In de De Jong-compilatie ontbrak vanzelfsprekend de actie niet, waarbij Real Madrid-speler Luka Modric op zijn kont belandde.

„Barcelona was altijd geïnteresseerd en die club had eigenlijk altijd wel mijn prioriteit. Maar ik wilde er alleen heen als ze mij lieten zien dat ze me echt wilden en dat ik een belangrijke speler voor ze ben”, zei hij enkele uren daarvoor al. „Op een gegeven moment dacht ik dat het nog niet het moment was”, verklaarde hij waarom hij op een haar na rond was met PSG. „Paris en City hadden een hartstikke goed plan”, aldus De Jong. „Maar opeens werd Barcelona wel heel serieus.”

Bekijk ook: De wondere wereld van Frenkie in Barcelona

Vertrouwen

Zijn zaakwaarnemer Ali Dursun vulde hem aan. „Die bewuste maandag hadden we nog gezegd dat Frenkie niet naar FC Barcelona zou komen. Maar woensdag wilde de president komen. Ik zei dat we maximaal 45 minuten hadden. Na die drie kwartier zijn we ook weggegaan. Maar het vertrouwen dat uit dat gesprek bleek, was super”, aldus Dursun. „Daarna ben ik vol voor Barça gegaan”, zei De Jong die enkele uren later in het imposante stadion werd toegezongen en een balletje hooghield. „Ik kan niet wachten tot het écht gaat beginnen.”

