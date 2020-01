Trainer Juventus: ’Matthijs de Ligt wordt één van de besten ter wereld’

„Ik ben de eerste die ervan overtuigd is dat hij een van de beste verdedigers van de wereld zal worden”, zei hij na de 4-0 zege van zijn ploeg op Cagliari.

Sarri hield De Ligt opnieuw de hele wedstrijd op de bank en gaf de voorkeur aan Merih Demiral. De Turk speelde samen met Leonardo Bonucci in het hart van de defensie van Juventus, dat nog steeds niet kan beschikken over de geblesseerde centrale verdediger Giorgio Chiellini. „Demiral geeft ons nu veel energie”, verklaarde Sarri zijn keuze.

Bekijk ook: De Ligt ziet vanaf de bank Ronaldo hoofdrol opeisen bij Juventus

Juventus nam De Ligt afgelopen zomer voor 75 miljoen euro van Ajax. „Hij had een zware start”, zei Sarri. „Hij moest veel leren over zijn nieuwe leven. Dat lijkt me ook vrij normaal.” De Ligt verloor vlak voor de winterstop zijn basisplaats. Hij kampte met een schouderblessure en had volgens Sarri rust nodig. Tijdens het duel met Cagliari van maandag bleek dat de verdediger van het Nederlands elftal er met Demiral een geduchte concurrent bij heeft gekregen.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Serie A