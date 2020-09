Virgil van Dijk en Vivianne Miedema weer in de race voor prestigieuze prijs

De verdediger van Liverpool, tevens aanvoerder van het Nederlands elftal, behoort tot de zes genomineerden bij de verkiezing van spelersvakbond PFA. Bij de vrouwen geldt dat voor Miedema, de spits van Arsenal en Oranje.

De 29-jarige Van Dijk werd vorig jaar na Dennis Bergkamp (1998, Arsenal), Ruud van Nistelrooij (2002, Manchester United) en Robin van Persie (2012, Arsenal) de vierde Nederlander die deze prestigieuze prijs in ontvangst mocht nemen. Bij de vrouwen viel de keuze toen op Miedema. De topscorer aller tijden van Oranje is ook nu weer een van de zes kandidaten. Miedema heeft concurrentie van teamgenote Kim Little en vier speelsters van kampioen Chelsea: Beth England, Sophie Ingle, Guro Reiten en Ji So-yun.

Van Dijk veroverde afgelopen seizoen met Liverpool de landstitel, de eerste van de club in dertig jaar. Zijn teamgenoten Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson en Sadio Mané behoren ook tot de genomineerden, net als het duo Kevin De Bruyne en Raheem Sterling van Manchester City.

Alexander-Arnold is genomineerd voor de prijs voor het talent van het jaar, samen met Marcus Rashford, Mason Greenwood (beiden Manchester United), Tammy Abraham, Mason Mount (beiden Chelsea) en Bukayo Saka (Arsenal).

De Engelse voetbalpers riep in juli al Henderson uit tot speler van het jaar. In de verkiezing van de Premier League viel de keuze op De Bruyne. Dinsdag maakt spelersvakbond PFA zijn winnaars bekend.

Bekijk ook: Zo bijzonder zijn titels van Van Dijk en Miedema