Griekspoor naar hoofdtoernooi Wimbledon, Van de Zandschulp niet

Griekspoor was als achtste geplaatst in de kwalificaties in Londen. De 24-jarige speler kreeg in de eerste twee sets geen kans om Fery te breken, maar herstelde zich daarna, onder meer via twee gewonnen tiebreaks. De beslissende set won hij afgetekend.

Lesley Pattinama-Kerkhove drong ook door tot het hoofdtoernooi. De 29-jarige speelster versloeg in drie sets de Duitse Jule Niemeier. Vooral in de beslissende set had ze daar even de tijd voor nodig, 6-4 2-6 9-7. Pattinama-Kerkhove speelde een keer eerder op Wimbledon.

Botic van de Zandschulp slaagde niet in zijn opzet. Hij verloor in vier sets van de Argentijn Marco Trungelliti, 3-6 6-4 6-7 (5) 5-7.

Kiki Bertens is rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi van Wimbledon.

Thiem haakt door blessure af voor Wimbledon

Dominic Thiem neemt niet deel aan Wimbledon, dat over enkele dagen begint. De 27-jarige Oostenrijker heeft te veel last nog van een blessure aan een pols. Hij gaf daardoor onlangs ook op bij het toernooi van Mallorca. Het herstel vergt vermoedelijk een week of vijf.

Thiem, nummer 5 van de wereld, had eerder al aangegeven niet naar de Olympische Spelen in Tokio te gaan.