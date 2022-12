Premium Het beste van De Telegraaf

Column: Valentijn Driessen: ’Infantino stond schaapachtig te lachen bij het tafereel’

Door Valentijn Driessen Kopieer naar clipboard

Valentijn Driessen. Ⓒ De Telegraaf

„Lionel Messi kreeg wat hem werd gegund en wat hij verdiende na alles wat hij voor het voetbal heeft betekend en wat hij de fans over de hele wereld heeft laten zien. Tot de laatste minuut van de waanzinnige WK-finale was het smullen geblazen. Hoewel Kylian Mbappé topscorer van het toernooi is geworden, driemaal doel trof in de 120 minuten voetbal tussen Argentinië en Frankrijk, heeft Messi in Doha werkelijk niets gestolen.