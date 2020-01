Koen Verweij en Dai Dai N’tab maken hun punt: ’Ik heb kans op WK-goud’

Naast Verweij en N’tab tekent ook Ronald Mulder beroep aan tegen een beslissing van de selectiecommissie van de KNSB.

AMSTERDAM - Wie gaan er in februari naar de WK afstanden? Dat is de vraag die de schaatsers van Team Reggeborgh - Koen Verweij, Dai Dai N’tab en Ronald Mulder - momenteel nadrukkelijk bezighoudt. Grijpen zij naast een ticket? Of wordt de eerder aangewezen Kjeld Nuis alsnóg het kind van de rekening?