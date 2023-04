FC Emmen en NEC schieten weinig op met gelijkspel

De thuisploeg van trainer Dick Lukkien, die na dit seizoen overstapt naar FC Groningen, heeft nu 1 punt meer dan Excelsior dat op de zestiende plaats staat. Die positie betekent aan het einde van het seizoen deelname aan de play-offs om promotie/degradatie.

NEC verloor pas zeven keer, maar wedstrijden winnen lukte de Nijmegenaren ook pas zeven keer. Met 35 punten staat de ploeg van Meijer, de trainer die afgelopen week zijn contract met een jaar verlengde, in de middenmoot.

Kansen om te winnen kreeg NEC genoeg in De Oude Meerdijk in Drenthe. Zo belandde in de openingsfase een schot Magnus Mattsson via de vingertoppen van Emmen-doelman Mickey van der Hart op de paal. Ook Ibrahim Cissoko en Landry Dimata kregen de bal niet langs Van der Hart. Tannane, de man in vorm met vier goals in de vorige twee wedstrijden, werd gemist. In de blessuretijd raakte Lasse Schöne de buitenkant van de paal.