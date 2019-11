Luis Enrique dumpt ontrouwe assistent

Moreno verving Luis Enrique toen die in juni terugtrad omdat zijn dochter ernstig ziek was. Het meisje overleed in augustus. De vriendschap tussen beide coaches die jarenlang samenwerkten is over. „Ik begrijp zijn ambities, maar ik vind dat hij niet loyaal is geweest”, verklaarde Luis Enrique woensdag in Madrid.

Moreno, eerder assistent van Luis Enrique bij AS Roma, Celta en FC Barcelona, nam het in juni over en wilde volgens Luis Enrique vervolgens te veel.

„Hij kwam bij me thuis om me te vertellen dat hij volgend jaar op het EK de bondscoach wil zijn. Daarna wilde hij wel weer mijn assistent zijn. Ik zou zoiets nooit doen en iemand met een dergelijk karakter wil ik niet in mijn staf”, klonk het bitter uit de mond van Luis Enrique.