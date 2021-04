’Over tien jaar toch een World Super League’

Volgens de Nederlander zitten clubs als Boca Juniors in Argentinië, LA Galaxy in Amerika en grote clubs in Japan en China op het vinkentouw.

„Die hebben allemaal interesse in een World League. De UEFA kan zulke teams nooit uitnodigen voor de Champions League, want dan infiltreer je in andere competities en kom je aan geldstromen van concurrenten. Die afspraak is er wereldwijd. Maar die clubs kun je er wel bijhalen als je het buiten de UEFA of FIFA om doet. ”

"Niet iedereen heeft een sjeik, die 450.000 euro per week kan uitkeren aan Kevin De Bruyne, zegt Woerts"

Een dergelijke visie past ook niet bij de Europese voetbalbond UEFA. Woerts: „Om de simpele reden dat de UEFA zijn eigen geldmachine heeft ontwikkeld. Clubs als Ajax krijgen straks gewoon een startgeld tussen de 70 en 90 miljoen euro dankzij die formule. Let op, dat startgeld alleen al is de totale begroting van Feyenoord! Het is gewoon succesvol en de UEFA gaat natuurlijk niet de kip met de gouden eieren slachten.”

Woerts begrijpt wel dat spelers en trainers van de twaalf ’oprichters’ onder de Europese clubs protesteerden tegen de Super League. „Leuk zo’n statement van elftallen en coaches, maar als ze aan tafel zitten met hun zaakwaarnemer voor een nieuw contract vragen ze exorbitante salarissen. Die worden betaald uit de internationale duels. In dat opzicht moeten ze begrijpen dat hun clubs naar grotere geldbronnen zoeken.

”Niet iedereen heeft een sjeik, die 450.000 euro per week kan uitkeren aan Kevin De Bruyne, zegt Woerts. ,,Als je een jaar de boot mist en geen Champions League speelt, mis je 150 miljoen euro. Arsenal had dit jaar een verlies van 120 miljoen euro. De UEFA komt de landen met de hoogste ranking al tegemoet door straks vier wildcards beschikbaar te stellen.’’

Lees hieronder een uitgebreid interview met Chris Woerts over de grove blunders van de Super League: