Novak Djokovic en Carlos Alcaraz verder in Cincinnati

Djokovic kwam in de tweede set met 2-4 achter maar was op tijd weer bij de les. „Ik leg de lat iedere ronde iets hoger en voel me goed”, zei hij. Djokovic won het toernooi van Cincinnati in 2018 en 2020 en neemt het in de halve finale op tegen de Duitser Alexander Zverev, die de Fransman Adrian Mannarino versloeg: 6-2 6-3.

Carlos Alcaraz is eveneens doorgedrongen tot de halve finales. De nummer 1 van de wereld moest wel een set inleveren tegen Max Purcell (4-6 6-3 6-4). De Australiër staat slechts 70e op de wereldranglijst en bewaart vaak zijn beste resultaten voor het dubbelspel. „Maar hij serveerde erg goed”, zei Alcaraz die in Cincinnati zijn zevende titel van het seizoen wil winnen. De Spanjaard treft Hubert Hurkacz in de halve eindstrijd. De Pool benutte in de kwartfinale tegen de Australiër Alexei Popyrinzin pas zijn elfde wedstrijdpunt: 6-1 7-6 (8).

Iga Swiatek

In het vrouwentoernooi raakt Iga Swiatek steeds beter in vorm voor de US Open, waar ze over ruim een week haar titel gaat verdedigen. De Poolse nummer 1 van de wereld versloeg Markéta Vondrousová uit Tsjechië in de kwartfinales: 7-6 (3) 6-1. Swiatek besliste de partij in anderhalf uur. Ze verloor in de eerste set twee keer haar servicebeurt, maar liet haar linkshandige tegenstandster in de tweede set kansloos. „Ik moest even wennen aan haar speelstijl”, zei ze. „Maar in de tweede set wist ik hoe ik het moest doen.”

Swiatek stuit in de halve finales op Coco Gauff. De Amerikaanse klopte de Italiaanse Jasmine Paolini (6-3 6-2). De andere halve finale gaat tussen de als tweede geplaatste Aryna Sabalenka uit Belarus en Karolína Muchová. Sabalenka klopte Ons Jabeur uit Tunesië in de kwartfinale: 7-5 6-3. De Tsjechische Muchová zag haar landgenote Marie Bouzková in de eerste set bij een achterstand van 3-0 opgeven.