Ihattaren, Koopmeiners en Wijndal in voorselectie Oranje

Ook AZ-spelers Teun Koopmeiners en Owen Wijndal mogen voor het eerst hopen op een definitief plekje in het keurkorps. Leroy Fer van Feyenoord maakt voor het eerst sinds lange tijd weer kans op een uitverkiezing.

Aanval

Koeman heeft ook AZ-aanvallers Calvin Stengs en Myron Boadu weer in het vizier Zij maakten in tegenstelling tot Koopmeiners en Wijndal wel al hun debuut voor Oranje.

De bondscoach is hard op zoek naar een ’nieuwe’ voorhoede, aangezien hij voorlopig niet kan beschikken over Memphis Depay, Donyell Malen en Steven Bergwijn.

Alle drie zijn momenteel uitgeschakeld met blessures. Depay (Olympique Lyon) en Malen (PSV) kampen met knieblessure. Bergwijn heeft een enkelkwetsuur. Het is nog onduidelijk hoe lang het drietal exact uit de roulatie ligt.

Oefenduels

Oranje oefent na de interlands met de VS en Spanje, in respectievelijk Eindhoven en Amsterdam, in mei ook nog tegen Griekeland. In juni, vlak voor de start van het EK volgt nog een treffen met Wales.

EK

Koeman en zijn spelers weten al dat ze op het toernooi in de groepsfase moeten afrekenen met Oekraïne (14 juni) en Oostenrijk (18 juni). Roemenië is op 22 juni waarschijnlijk de derde opponent. Alle drie de duels worden in de Johan Cruijff ArenA gespeeld.

Mochten Roemenië zich later deze maand via de play-offs van de Nations League niet weten te plaatsen , dan zijn Georgië, Wit-Rusland, Noord-Macedonië en Kosovo mogelijke tegenstanders.

Volledige voorselectie:

Doelmannen:

Marco Bizot (AZ)

Jasper Cillessen (Valencia)

Tim Krul (Norwich City)

Jeroen Zoet (FC Utrecht)

Verdedigers:

Patrick van Aanholt (Crystal Palace)

Nathan Aké (Bournemouth)

Daley Blind (Ajax)

Denzel Dumfries (PSV)

Hans Hateboer (Atalanta Bergamo)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Matthijs de Ligt (Juventus)

Owen Wijndal (AZ)

Stefan de Vrij (Internazionale)

Middenvelders:

Donny van de Beek (Ajax)

Leroy Fer (Feyenoord)

Mohamed Ihattaren (PSV)

Frenkie de Jong (FC Barcelona)

Teun Koopmeiners (AZ)

Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion)

Marten de Roon (Atalanta Bergamo)

Kevin Strootman (Olympique Marseille)

Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Aanvallers