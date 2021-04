Zussen Wevers presteren uitstekend en zwijgen over vader Vincent op EK

Lieke Wevers kwalificeerde zich zowel voor de meerkampfinale van vrijdag als de finale op het toestel balk van zondag. Op dat laatste toestel treft ze zondag ook haar zus Sanne, de regerend olympisch kampioene.

De Europese titelstrijd in de St. Jakobshalle van Basel is het eerste internationale toernooi sinds meer dan een jaar voor de Oranje-turnsters. Voor Sanne en Lieke Wevers is het een primeur dat ze elkaar in de balkfinale treffen op een EK of een WK.

Lieke Wevers kwam over vier toestellen uit op een score van 52,833. Daarmee eindigde ze als dertiende. De beste 24 turnsters (maximaal twee per land) plaatsen zich voor de meerkampfinale op vrijdag. De hoogste score was voor de Russische Angelina Melnikova: 55,991. Naomi Visser is met een score van 49,932 eerste reserve.

"Ik probeer me te focussen op de finale van zondag. Laten we het maar over de wedstrijd hebben"

Voor de toestelfinales komt alleen de top acht per onderdeel in aanmerking. Sanne Wevers was achter de Roemeense Larisa Iordache (13,466) goed voor de tweede score: 13,433. Lieke Wevers kwalificeerde zich met de vierde score: 13,400.

Natuurlijk kwam de vraag aan Sanne Wevers, kort nadat ze zich bij de EK turnen in Basel had geplaatst voor de toestelfinale op balk, hoe de onrust rond vader en coach Vincent Wevers haar voorbereiding had beïnvloed. „Ik probeer me te focussen op de finale van zondag. Laten we het maar over de wedstrijd hebben. Andere vragen zijn nu even te moeilijk”, zei de olympisch kampioene op de balk van 2016. In Tokio is Vincent Wevers er niet bij. Gymnastiekbond KNGU besloot dat omdat Wevers een van de coaches is wiens gedrag in het verleden wordt onderzocht door het Instituut Sportrechtspraak.

Kort voor de EK maakte de bond de coachwissel bekend. De Amerikaanse topcoach Aimee Boorman werd toegevoegd aan de staf die verder bestaat uit bondscoach Bram van Bokhoven en assistent José van der Veen. In Basel is een eerste kennismaking maar mag Wevers zijn dochters Sanne en Lieke nog coachen. „We gaan nu terug naar het hotel, pakken morgen de training op en kijken hoe we zondag de finale invliegen”, kapte Sanne Wevers vriendelijk maar gedecideerd het gesprek af. „Elke vraag over de situatie is nu moeilijk.”