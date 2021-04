Zussen Wevers uitstekend op dreef in kwalificaties EK

Lieke Wevers kwalificeerde zich zowel voor de meerkampfinale van vrijdag als de finale op het toestel balk van zondag. Op dat laatste toestel treft ze zondag ook haar zus Sanne, de regerend olympisch kampioene.

De Europese titelstrijd in de St. Jakobshalle van Basel is het eerste internationale toernooi sinds meer dan een jaar voor de Oranje-turnsters. Voor Sanne en Lieke Wevers is het een primeur dat ze elkaar in de balkfinale treffen op een EK of een WK.

De beste 24 turnsters (maximaal twee per land) plaatsen zich voor de meerkampfinale op vrijdag. Voor de toestelfinales komt alleen de top acht per onderdeel in aanmerking.