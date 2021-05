Nieuwe trainer voor Jasper Cillessen: Valencia ontslaat Javi Gracia

Voetbal

Davy Klaassen zoekt via Instagram succesvol naar zooltjes: ’Ik heb ze nodig’

Davy Klaassen sleepte zondagmiddag met Ajax de 35e landstitel binnen. ’Mister 1-0’ vierde de titel uitbundig tijdens de spontane huldiging op het Arenadak en gooide hierbij zijn kicksen naar de fans, maar was daarbij even vergeten dat zijn zooltjes nog in zijn schoenen zaten.