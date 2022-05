Breken heet avondje op Roland Garros én vierenhalf uur zwoegen Nadal op tegen Djokovic?

Premium Het beste van De Telegraaf

Rafael Nadal moet tijdens zijn partij tegen Felix Auger-Aliassime in de vierde ronde heel diep gaan. Bovendien heeft zijn uitstapje naar de Champions League-finale mogelijk veel energie gekost. Ⓒ Foto ANP/HH

AMSTERDAM - Alarmfase 1 op Roland Garros. De heilige Rafael Nadal, wiens stalen standbeeld van drie meter hoog 24 uur per dag staat te pronken binnen de poorten van dit park, heeft bij zijn vierde optreden twee sets verloren. Toch lukt het de Canadees Felix Auger-Aliassime niet om de favoriet te elimineren: 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3. Daarom speelt Nadal dinsdag in de kwartfinale tegen titelverdediger Novak Djokovic en dat is niet zomaar een potje tennis.