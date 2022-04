’Owen Wijndal vroeg na afloop of ik naar AZ kwam’

Voetbal

Van Gaal had als bondscoach ook nog last van nierbekkenontsteking: ’Geen makkelijk jaar’

Louis van Gaal is in zijn derde periode als bondscoach van het Nederlands elftal ook getroffen door een nierbekkenontsteking. Dat is te zien in de film ’LOUIS’, die maandagavond in theater Tuschinski in première gaat.