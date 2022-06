Mertens kan slecht leven met kritiek op Rode Duivels

België begon de Nations League met een 4-1 thuisnederlaag tegen Nederland, gevolgd door een 6-1-zege op Polen en een gelijkspel (1-1) tegen Wales. „Ik zie dat onder andere Frankrijk het ook moeilijk heeft in de Nations League. Nederland heeft punten laten liggen en dat biedt toch weer perspectieven. De Nations League is belangrijk en we willen dan ook winnen.”

In eerdere interlandperiodes leden de Belgen een stuk minder puntenverlies. Mertens weet waar dat aan ligt. „Intussen beschikken we niet meer over Vincent Kompany, Marouane Fellaini, Mousa Dembélé... Mensen onderschatten dat. Die jongens hebben op topniveau gespeeld. Dat zijn drie bepalende spelers en dat weegt op een ploeg. Op de training zie ik wel jongens met kwaliteit en dat is goed voor de toekomst.”