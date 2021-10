Vies shirt Annemiek van Vleuten uit Parijs-Roubaix levert 2900 euro op

Het met modder besmeurde shirt dat wielrenster Annemiek van Vleuten onlangs droeg in Parijs-Roubaix heeft bij een veiling 2900 euro opgebracht.

Het paarse tricot was daarmee met afstand het ’duurste’ item op de veiling die de Spaanse wielerploeg Movistar organiseerde. De shirts die de vrouwen en mannen van Movistar begin deze maand droegen in de Franse kasseienklassieker werden allemaal verkocht, de opbrengst ging naar een herbebossingsproject in de regio Navarra.

De meeste shirts zitten onder de modder en het stof. Movistar heeft de tenues wel laten behandelen om bacteriën en DNA te verwijderen. Een Nederlander en een Amerikaan overboden elkaar steeds om het gesigneerde shirt van Van Vleuten te bemachtigen, zo is te zien op veilingsite MatchWornShirt. Uiteindelijk trok de Nederlander met een bod van 2900 euro aan het langste eind.

Van Vleuten (39) droeg in de eerste vrouweneditie van Parijs-Roubaix het paarse shirt, als leider in het klassement van de UCI WorldTour. De olympisch kampioene tijdrijden beleefde weinig plezier aan de ’Hel van het Noorden’. Van Vleuten kwam op een van de kasseistroken ten val en liep daarbij een dubbele bekkenbreuk en een gebroken schouder op. Ze werd afgevoerd naar het ziekenhuis en begon een dag later aan wederom een lang revalidatietraject.

Bron: Leeuwarder Courant