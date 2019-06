VS laat geen spaan heel van Thailand: 13-0

Alex Morgan kopt de 1-0 binnen voor de VS. De Amerikanen winnen uiteindelijk met 13-0. Ⓒ BSR Agency

De Amerikaanse voetbalsters zijn met een recordzege begonnen aan het WK in Frankrijk. De drievoudige wereldkampioen haalde in Reims tegen Thailand een uniek resultaat: 13-0. Nooit eerder scoorde een ploeg op het WK voor vrouwen dertien keer in één wedstrijd.