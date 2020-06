Ajax: goed nieuws op weg naar ’volle Arena’

Ajax noemt de aankondiging van premier Mark Rutte dat publiek vanaf 1 juli weer welkom is in de Nederlandse voetbalstadions goed nieuws op weg naar „weer een volle Arena.” „Als dit het proces naar een vol stadion versnelt, dan is het goed nieuws, want een volle Arena is natuurlijk ons doel”, zegt woordvoerder Miel Brinkhuis van Ajax.