Kostte arbitrale dwaling Barça de kop? ’Hij zat bijna op de rug van Messi!’

Lionel Messi staat klaar om de strafschop te nemen. Ⓒ EPA

Het valt nooit met zeker vast te stellen, maar het lijkt erop dat een arbitrale dwaling FC Barcelona woensdag flink heeft benadeeld. In het Champions League-duel met Paris Saint-Germain mistte Lionel Messi vlak voor rust een belangrijke strafschop. Uit beelden blijkt dat de penalty over had moeten worden genomen.