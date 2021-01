Ajax deelt de concurrentie een dreun van jewelste uit

Vreugde bij Ajax, onder anderen bij de als linksback zeer sterk spelende Daley Blind (tweede van rechts). Ⓒ Matty van Wijnbergen

ALKMAAR - Het gelijkspel bij Willem II – vlak voor de winterstop – zorgde in de aanloop naar de topduels in januari voor lichte twijfel bij Ajax. Maar in de ijsmaand hield het elftal van Erik ten Hag het hoofd bewonderenswaardig koel. Door de zege in de topper bij AZ (0-3) werd de concurrentie uit Eindhoven, Arnhem, Rotterdam en Alkmaar al op bijna onoverbrugbare achterstand gezet.