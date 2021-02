Nils van der Poel stunt met wereldrecord in Thialf, dreun voor Patrick Roest

De 24-jarige Zweed knalde zondagmiddag naar de wereldtitel in Thialf en deed dat in een wereldrecordtijd. Met 12.32,95 brak hij het record van de Canadees Graeme Fish, die een jaar geleden in Calgary 12.33,86 had neergezet en toen de mondiale titel veroverde. Ruim veertien jaar geleden had Sven Kramer Thialf het laatste wereldrecord bezorgd.

Van der Poel had afgelopen donderdag ook al goud gepakt op de 5000 meter. Toen versloeg hij zeer verrassend topfavoriet Patrick Roest, die dit seizoen alles had gewonnen op de vijf kilometer. Roest zakte zondag door het ijs op de langste afstand. Met 13.09,42 kwam hij niet in de buurt van het podium: zevende plek. Jorrit Bergsma gleed met 12.45,87 naar zilver. Alexander Roemansjev greep het brons met 12.54,74.

Roest zal nog wat langer moeten wachten op zijn eerste individuele gouden medaille bij een WK afstanden. Al zal de Nederlander nu zijn vizier vooral richten op goud in Peking, volgend jaar tijdens de Olympische Spelen in China.

