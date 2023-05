Reijnders debuteert in selectie Oranje, Berghuis ontbreekt, Noppert verdrijft Cillessen

Nathan Aké (Manchester City), Steven Bergwijn* (Ajax), Justin Bijlow* (Feyenoord), Daley Blind* (Bayern München), Sven Botman* (Newcastle United), Memphis Depay* (Atlético Madrid), Virgil van Dijk* (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Mark Flekken* (SC Freiburg), Cody Gakpo* (Liverpool), Lutsharel Geertruida* (Feyenoord), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Atalanta), Noa Lang (Club Brugge), Matthijs de Ligt* (Bayern München), Tyrell Malacia (Manchester United), Donyell Malen* (Borussia Dortmund), Andries Noppert (sc Heerenveen), Tijjani Reijnders* (AZ), Marten de Roon (Atalanta), Xavi Simons* (PSV), Jurriën Timber* (Ajax), Joey Veerman* (PSV), Wout Weghorst (Manchester United), Mats Wieffer* (Feyenoord) en Georginio Wijnaldum (AS Roma).

De spelers met een sterretje achter hun naam melden zich eerder in Zeist voor een trainingsstage.

Reijnders, Noppert en Berghuis

Tijjani Reijnders zit voor het eerst bij de definitieve selectie. Voor de middenvelder is het een beloning na een sterk seizoen met AZ, waarin de club de halve finale van de Conference League haalde. Ook Andries Noppert valt op, aangezien hij in de voorselectie ontbrak. De doelman van SC Heerenveen was lange tijd geblesseerd en maakte afgelopen weekend tegen Go Ahead Eagles (2-0 winst) pas weer zijn rentree. Hierdoor zijn er twee keepers uit de voorselectie afgevallen: Bart Verbruggen en Jasper Cillessen. Laatstgenoemde maakte bij NEC een paar moeilijke laatste maanden van het seizoen door met een aantal grote fouten.

De selectie werd bekendgemaakt met beelden van de amateurclubs waar de spelers zijn begonnen. Het artikel gaat verder onder de video.

Een andere opvallende afwezige is Steven Berghuis. De Ajacied was de laatste jaren eigenlijk een vaste waarde, maar is nu gepasseerd door Koeman. Berghuis miste de voorbije maand een aantal wedstrijden door een blessure en maakte pas zondag op bezoek bij FC Twente (3-1 verlies) zijn rentree als invaller. Na afloop kwam hij op negatieve wijze in het nieuws, toen hij bij de spelersbus een klap uitdeelde aan een supporter.

Kleine eindronde

Koeman zegt over de aankomende interlands: „Deze finaleronde van de Nations League is een kleine eindronde. En zo benaderen wij hem ook. We moeten dus rekening houden met blessures en afvallers. Omdat we aan het einde van het seizoen zitten, is het lastig om spelers last-minute op te roepen. Daarom hebben we ervoor gekozen om 26 spelers uit te nodigen. Dat geeft ons de mogelijkheid om eventuele personele problemen op te vangen.”

Bekijk ook: Bondscoach Koeman prijst Van den Belt bij uitreiking Gouden Schild

Het Nederlands elftal neemt het op 14 juni in De Kuip op tegen Kroatie. Vier dagen volgt een treffen met Spanje of Italië, of in de finale of in de strijd om de derde plek.